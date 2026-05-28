Fumo tossico nel vano ascensore invade un palazzo di Milano | 18 persone in ospedale

Nel centro di Milano, nel cuore della notte, il fumo tossico proveniente dal vano dell’ascensore si è diffuso nel palazzo, invadendo anche le scale. Sono state 18 le persone portate in ospedale per problemi respiratori e irritazioni. L’allarme è scattato quando i residenti hanno segnalato un odore anomalo e un fumo denso che saliva dal vano ascensore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il fumo che sale dalla tromba dell’ascensore e si propaga per la scala del palazzo. Nel cuore della notte. Poi la chiamata al 118 e l’intervento di soccorritori e vigili del fuoco.È terminata con 18 persone in ospedale per intossicazione - nessuno grave, 17 codici verdi e un codice giallo -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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