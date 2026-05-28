Meteo Milano scatta la nuova allerta temporali | le ore a rischio e le previsioni per il weekend

Da milanotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’allerta gialla per temporali è stata emessa per Milano, valida dal pomeriggio di oggi 28 maggio fino a mezzanotte. La segnalazione riguarda possibili temporali che potrebbero interessare la città nelle ore successive. Le previsioni indicano un rischio di condizioni meteorologiche avverse nel corso del weekend, con possibili peggioramenti nelle ore a venire. La protezione civile ha invitato a monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie.

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Un'altra allerta meteo colpisce la città di Milano. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali a partire dal pomeriggio di oggi, 28 maggio, che proseguirà fino a mezzanotte. Le raccomandazioni“Si invitano i cittadini e le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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