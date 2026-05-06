A Milano scatta l' allerta meteo | temporali in arrivo ecco le previsioni

A Milano mercoledì 6 maggio si prevede una giornata caratterizzata da pioggia e temporali, con le previsioni che segnalano l’arrivo di condizioni atmosferiche instabili. A partire dalle 9 del mattino, è stata emanata un’allerta meteo di colore giallo, indicando un rischio di livello due su quattro. Le autorità hanno messo in atto misure di vigilanza per monitorare l’evolversi della situazione.

Pioggia e temporali. È quello che prevedono i meteorologi per la giornata di mercoledì 6 maggio a Milano, tanto che a partire dalle 9 è in vigore una allerta meteo codice giallo, rischio di pericolo due su quattro.La pioggia, comunque, ha già iniziato a bagnare strade e tetti della città. Le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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