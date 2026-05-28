Milano dedica una mostra alle opere di Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d’Italia, esponendo tutte le sue sculture. La rassegna si svolge a un anno dalla sua morte e include le sue creazioni più rappresentative. L’esposizione è aperta al pubblico e presenta oltre trenta pezzi, tra cui alcune delle sue sculture più note, come le sfere di grandi dimensioni. La mostra rimarrà visitabile fino alla fine di luglio.

Milano, 28 maggio 2026 – A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro (Morciano di Romagna 1926-Milano 2025), e nella ricorrenza del centenario della sua nascita, le Gallerie d'Italia e la Fondazione Arnaldo Pomodoro rendono omaggio a uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento con la mostra “Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro” che apre al pubblico alle Gallerie d'Italia in piazza Scala da domani venerdì 29 maggio al 18 ottobre 2026. A visitor views artworks featured in the retrospective exhibition "Arnaldo Pomodoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano rende omaggio ad Arnaldo Pomodoro: alle Gallerie d’Italia tutte le opere del “maestro delle sfere”

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