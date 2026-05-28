Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano in relazione a diverse rapine avvenute in metropolitana. Un quinto sospetto è ancora ricercato. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure restrittive dopo aver identificato i sospetti come responsabili di diversi episodi di furto con violenza. Le indagini sono ancora in corso per localizzare il quinto uomo, che risulta essere coinvolto nelle stesse attività.

Milano – Quattro giovani egiziani, di età compresa tra i 20 e 22 anni, sono stati arrestati in base a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, perché ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di una serie di rapine aggravate commesse in metropolitana a Milano tra marzo e settembre 2025 o nei pressi delle fermate. L'attività si inserisce in un quadro investigativo che ha visto la sinergia tra la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Le misure restrittive scaturiscono da più informative di reato depositate alla Procura di Milano dalla Squadra Mobile di Milano, dal Commissariato Garibaldi Venezia e dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, rapine in metropolitana: arrestati 4 giovani egiziani, ricercato un quinto complice

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Milano: rapinano 15enne a fermata della metropolitana, polizia arresta un coetaneo

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