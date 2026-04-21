Tre giovani sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver rapinato un orologio dal valore di 40.000 euro. La polizia ha fermato i sospetti dopo averli pedinati dal viaggio in treno, partito da Lugano e arrivato a Milano Centrale. Un quarto individuo è ancora ricercato per il reato. Le indagini sulla vicenda sono in corso.

Milano, 21 aprile 2026 – Lo avevano pedinato fin dal viaggio in treno, da Lugano a Milano Centrale. Poi lo avevano seguito e rapinato dell’orologio di pregio. È quanto accaduto la sera del 25 gennaio 2025 a un cittadino svizzero di 34 anni, vittima di un’aggressione in via Vittor Pisani, nei pressi dello scalo milanese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i responsabili avevano individuato l’uomo già a bordo del convoglio partito da Lugano e diretto a Milano. Una volta giunto in stazione, lo avevano seguito fino in strada, dove lo avevano circondato e aggredito, riuscendo a sottrargli un orologio del valore di circa 40mila euro prima di darsi alla fuga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euro

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