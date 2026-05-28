Milano quarantenne trovata ferita in casa | è gravissima

Una donna di circa quarant’anni è stata trovata gravemente ferita all’interno della propria abitazione. I familiari, rientrando a casa, hanno trovato la donna a terra e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno trasportato la donna in condizioni critiche in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per chiarire le cause delle ferite e verificare eventuali responsabilità.

Una donna di quarant'anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari che hanno trovato la 40enne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, donna trovata morta in un cortile

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