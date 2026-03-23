Donna di 31 anni trovata ferita in strada a Milano Aveva un taglio all’addome

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 31 anni è stata accoltellata nel pomeriggio di domenica in via Livraghi, nella periferia est di Milano. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 dopo una segnalazione telefonica che ha fatto scattare l’intervento dei sanitari. All’arrivo dei soccorritori, la donna presentava una ferita da arma da taglio all’addome. È stata stabilizzata sul posto e poi trasportata all’ Ospedale Niguarda, dove è stata ricoverata. Secondo quanto si apprende, è vigile e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare il responsabile dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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