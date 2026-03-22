Milano, 22 marzo 2026 – Ferita con un’arma da taglio all’addome. Così è stata trovata nel pomeriggio una donna di 31 anni, soccorsa in via Livraghi, alla periferia est di Milano. Gli operatori del 118 sono stati avvertiti da una telefonata e ora gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di capire chi l'ha accoltellata, probabilmente nell'ambito di una lite avvenuta in zona. La donna, ricoverata all'ospedale Niguarda, è vigile e non corre pericolo di vita. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, donna di 31 anni trovata ferita in strada. Aveva un taglio all’addome

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