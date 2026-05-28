Milano passa con il rosso in scooter | multa e patente ritirata per Barberis capo di gabinetto di Sala
Un uomo in scooter è stato fermato dai vigili a Milano mentre attraversava con il rosso. È stato multato e la patente gli è stata ritirata. L’uomo è il capo di gabinetto del sindaco. La sanzione è stata applicata sul momento. Nessuna altra misura è stata adottata. La polizia ha verificato i documenti e ha proceduto al ritiro della patente. La vicenda si è svolta nel centro della città.
L’episodio risale alla mattinata dimercoledì 27 maggio. Uno scooter passa con ilsemaforo rossoall’incrocio tra via Verziere e via Larga, in pieno centro aMilano. Due agenti motociclisti dellapolizia localeassistono alla scena, seguono il mezzo e fermano il conducente per notificargli direttamente l’infrazione. Una volta accostato, l’uomo alla guida mostra i documenti: si tratta diFilippo Barberis, 43 anni, attuale capo di gabinetto del sindacoBeppe Salaedex capogruppo del Pda Palazzo Marino. Per il mancato rispetto della segnaletica semaforica (disciplinato dall’articolo 146 del Codice della strada), la sanzione amministrativa prevede una multa che va da un minimo di167 a un massimo di 665 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Semaforo rosso ignorato = normale. Ma basta un attimo per trasformarlo in tragedia
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