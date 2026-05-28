Milano passa con il rosso in scooter | multa e patente ritirata per Barberis capo di gabinetto di Sala

Notizia in breve

Un uomo in scooter è stato fermato dai vigili a Milano mentre attraversava con il rosso. È stato multato e la patente gli è stata ritirata. L’uomo è il capo di gabinetto del sindaco. La sanzione è stata applicata sul momento. Nessuna altra misura è stata adottata. La polizia ha verificato i documenti e ha proceduto al ritiro della patente. La vicenda si è svolta nel centro della città.