Filippo Barberis il braccio destro di Sala passa col Rosso | multa e patente ritirata per recidiva
Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco e ex capogruppo del Pd, ha ricevuto una multa e la sospensione della patente dopo essere passato con il semaforo rosso. Si tratta della sua seconda infrazione per questo motivo. La sanzione prevede il ritiro temporaneo della patente e una multa economica. L’incidente è stato rilevato dalle autorità di polizia durante un controllo stradale.
Multa e patente sospesa per essere passato col semaforo rosso. È quanto è successo a Filippo Barberis (43 anni), capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala ed ex capogruppo del Pd a Palazzo Marino. L’episodio è avvenuto tra via Verziere e via Larga nella mattinata di mercoledì 27 maggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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