Filippo Barberis il braccio destro di Sala passa col Rosso | multa e patente ritirata per recidiva

Notizia in breve

Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco e ex capogruppo del Pd, ha ricevuto una multa e la sospensione della patente dopo essere passato con il semaforo rosso. Si tratta della sua seconda infrazione per questo motivo. La sanzione prevede il ritiro temporaneo della patente e una multa economica. L’incidente è stato rilevato dalle autorità di polizia durante un controllo stradale.