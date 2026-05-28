Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco, è stato fermato mentre attraversava con il semaforo rosso tra via Larga e via Verziere. L’auto con cui viaggiava è stata fermata dalla polizia e la patente gli è stata immediatamente ritirata. Nessun altro coinvolgimento o feriti sono stati segnalati. La vicenda si è conclusa con il sequestro della patente, senza ulteriori conseguenze.

Un'infrazione commessa tra via Larga e via Verziere è costata cara a Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala in Comune. L'ex capogruppo del Pd è stato sorpreso mentre passava col rosso a bordo del suo scooter. Il mancato rispetto della segnaletica, aggravato dal fatto che si trattasse di una recidiva, ha determinato il ritiro della patente. Stando a quanto riportato, l'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 27 maggio, intorno alle 9.45. Barberis è passato col rosso ed è stato fermato da due agenti della polizia locale, che avevano visto lo scooter sfrecciare e attraversare l'incrocio. Dopo averlo identificato, poliziotti hanno provveduto a contestargli l'infrazione prevista dall'art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Filippo Barberis passa col rosso: patente ritirata per il capo di gabinetto di Beppe Sala

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Filippo Barberis (il braccio destro di Sala) passa col Rosso: multa e patente ritirata per recidiva ift.tt/ZOHEv4D x.com

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