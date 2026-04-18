Elodie e Marracash di nuovo insieme al Marra Block Party alla Barona duettano su Niente canzoni d’amore – Il video

Durante il “Marra Block Party” nella zona Barona, due artisti hanno eseguito un duetto su «Niente canzoni d’amore». È stato il primo incontro pubblico tra i due dopo una collaborazione precedente. Il video dell’esibizione è stato condiviso sui social media, mostrando la performance dal vivo. Entrambi hanno partecipato all’evento, che ha visto vari artisti esibirsi in diverse esibizioni musicali.

Un ritorno, solo sul piano professionale, ma pur sempre un ritorno. Anche Elodie è salita a sorpresa sul palco di Marracash durante il “ Marra Block Party ” alla Barona, esibendosi con lui sulle note di Niente canzoni d’amore, brano del 2016 reinterpretato dall’artista romana nel 2020, quando i due erano una coppia. Nella serata di sabato 18 aprile, oltre 7mila fan hanno affollato il quartiere milanese da cui tutto ha avuto inizio. L’evento non è stato un semplice concerto, ma un vero e proprio ritorno alle origini nella forma più autentica della cultura hip hop. Una festa di strada, collettiva e inclusiva, pensata soprattutto per chi quel territorio lo vive quotidianamente.🔗 Leggi su Open.online

CRISI TRA ELODIE E ANDREA IANNONE: MARRACASH PRONTO A RICONQUISTARLA

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