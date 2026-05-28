Milano morto accoltellato un giovane Il padre | È stata la gang latina MS13

Da laverita.info 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di origini ecuadoriane è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa di Milano. L'aggressione è avvenuta da parte di circa dieci persone a volto coperto, che poi hanno gettato il corpo sui binari. Il padre della vittima ha attribuito l’omicidio a un gruppo chiamato MS13, una gang latina. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Questa volta i baby latinos avrebbero colpito solo per dimostrare superiorità, per sbandierare la loro forza. Avevano il volto in parte coperto. E dopo l’aggressione sono spariti saltando su un treno diretto fuori città. Sono dieci i ragazzi ricercati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, il ventiduenne accoltellato tra i binari della stazione Certosa, alla periferia nord di Milano. Le immagini delle telecamere, che gli investigatori della Squadra mobile e della Polfer stanno analizzando fotogramma per fotogramma, raccontano la fuga sotto i neon sporchi della stazione, proprio pochi istanti dopo la caccia collettiva e l’aggressione. Secondo una prima ricostruzione investigativa, Gianluca era insieme al fratello e al cugino quando il gruppo li ha circondati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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