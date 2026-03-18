Il Pakistan si difende dalla crisi in Medio Oriente con il fotovoltaico | milioni di pannelli solari sui tetti contro il petrolio fermo a Hormuz

Il Pakistan sta investendo nel fotovoltaico, installando milioni di pannelli solari sui tetti delle città, come risposta alla crisi energetica legata alle tensioni nello Stretto di Hormuz. La produzione di energia rinnovabile sta crescendo nel paese, offrendo un’alternativa al petrolio fermo nella regione. Questa strategia mira a ridurre la dipendenza dalle forniture di combustibili fossili provenienti dall’area mediorientale.

Mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a minacciare le forniture globali di petrolio c’è un paese molto vicino al Medio Oriente che è riuscito ad attenuare l’impatto della crisi energetica. Si tratta del Pakistan, che proprio in queste settimane ha potuto difendersi grazie ai milioni di pannelli solari installati negli ultimi anni sui tetti di case, fabbriche e fattorie. Una rivoluzione silenziosa, guidata più dai cittadini che dalla politica, che sta cambiando gli equilibri energetici del paese e potrebbe ridurre di parecchio la dipendenza dal petrolio e dal gas che transitano da Hormuz. La svolta dopo l’inizio della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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