Bollette più leggere e pannelli solari | la rivoluzione green in un complesso di case popolari di Milano

In un complesso di case popolari nel Municipio 5 di Milano, sono stati installati pannelli solari e avviati interventi per ridurre i costi delle bollette energetiche. Si tratta di un progetto che coinvolge un investimento importante destinato a migliorare l’efficienza energetica degli alloggi pubblici. L’obiettivo è rendere più sostenibili le utenze domestiche e promuovere l’uso di energie rinnovabili.

Un investimento massiccio per trasformare radicalmente l'efficienza energetica dell'edilizia residenziale pubblica nel cuore del Municipio 5. Il complesso Erp di via Agilulfo 18, nel quartiere Stadera a Milano, si prepara a un profondo restyling grazie a un piano di interventi dal valore.🔗 Leggi su Milanotoday.it Dalla Montagnola a San Paolo, pannelli solari su scuole e uffici: il piano del municipio per tagliare i costi delle bolletteIl municipio VIII sta realizzando una comunità energetica e solidale da 300 kilowatt ora. Assotende: schermature solari strategiche per le case greenAssotende partecipa per il terzo anno consecutivo al Global Shading Day, la giornata internazionale che si celebra il 21 marzo promossa dalla...