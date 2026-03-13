Incendio distrugge un palazzo nella Bergamasca | salvate dalle fiamme 8 persone rimaste intossicate

Un incendio ha completamente distrutto un edificio di tre piani a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno messo in salvo otto persone, che sono state poi assistite a causa di intossicazioni. Le operazioni di spegnimento e salvataggio sono durate diverse ore, e al momento non ci sono altre persone coinvolte o ferite gravi.

I vigili del fuoco hanno salvato 8 persone dall'incendio che ha distrutto un palazzo da tre piani a Grumello del Monte (Bergamo). Sono state trasportate tutte in ospedale per intossicazioni da fumo, nessuno sarebbe in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grosso incendio in un palazzo, diverse persone intossicateLa scorsa notte, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, c’è stato un grosso incendio in un palazzo di via Lorenzo Bartolini, traversa di viale Lenin,... Grosso incendio in un palazzo, diverse persone intossicate | FOTO-VIDEOLa scorsa notte, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, c’è stato un grosso incendio in un palazzo di via Lorenzo Bartolini, traversa di viale Lenin,... Aggiornamenti e notizie su Incendio distrugge Temi più discussi: Civitavecchia, incendio in un palazzo per una presa elettrica: morta una donna, in salvo tre persone. C'è anche un bambino; Incendio a Civitavecchia: ancora fiamme nell'appartamento dove è morta una 43enne; Incendio distrugge il ristorante Sunset beach club alla Tonnara di Palmi; Inferno di fuoco nella notte, evacuati tredici residenti. Incendio in un palazzo a Pontedera, trovata morta una donnaIncendio questa mattina in un palazzo a Pontedera in via Sacco e Vanzetti, in zona stazione. Sul posto, dalle 8 di stamani, stanno intervenendo i vigili ... gonews.it Incendio in una palazzina nel cuore della notte, il rogo ha distrutto anche il capanno degli attrezzi: evacuate 13 personeVENAS DI CADORE (BELLUNO) – Un incendio è divampato intorno alle 1.40 di oggi, mercoledì 4 marzo, in un palazzo residenziale in via Marconi, a Venas di Cadore, nel comune ... ilgazzettino.it L’incendio distrugge una stalla: è strage di pecore – ecco che cosa è successo I vigili del fuoco sono intervenuti nelle campagne del paese per estinguere il rogo e per mettere in sicurezza la zona - facebook.com facebook