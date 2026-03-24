Milano, 24 marzo 2026 – Paura nella notte in via Cirié, nel quartiere Niguarda, zona nord di Milano. Qui, verso le 3.30, è scoppiato un incendio che ha coinvolto il condominio del civico 1. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal balcone di un appartamento situato al piano rialzato. Como, brucia il divano per la seconda volta in poco tempo: donna intossicata I soccorsi immediati. Tanta paura per le fiamme che si sono propagate velocemente. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con un’autopompa e un’autoscala, hanno evacuato il palazzo: sei persone sono rimaste leggermente intossicate. Trasportate in ospedale, le loro condizioni non sono ritenute gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio in via Ciriè: palazzo evacuato e sei persone intossicate

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