Da venerdì 29 maggio al Museo della Scienza e della Tecnica la nuova proposta sarà aperta al pubblico dai 16 anni in su. Si gioca in squadre dalle tre alle sei persone, chiamate a vestire i panni di operatori di una fittizia agenzia investigativa (video Fasani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il Toti diventa il primo sottomarino "escape room"

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L'escape room più reale: gioco di gruppo nel sommergibile TotiUn gruppo di giocatori ha partecipato a un’esperienza di escape room ambientata in un sommergibile reale.

Temi più discussi: Il Toti diventa il primo sottomarino escape room: nella sua pancia si potrà giocare agli investigatori tra storia, scienza e misteri da Guerra fredda; A Milano il primo escape game dentro un vero sottomarino: dove si trova, come funziona, orari, prezzi dei biglietti; L'escape game arriva al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; Il Toti diventa il primo sottomarino escape room | nella sua pancia si potrà giocare agli investigatori tra storia scienza e misteri da Guerra fredda.

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