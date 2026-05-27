Il padre di un giovane ucciso a Milano ha dichiarato di aver riconosciuto un membro di una nota gang criminale. L’omicidio è avvenuto nella stazione Certosa, e l’uomo ha identificato un sospettato come appartenente alla MS13. La vittima aveva 22 anni e l’evento si è verificato nella notte. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’episodio e sulle eventuali responsabilità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio o sull’identità dei sospettati.

Milano,27 maggio 2026 – "Ho riconosciuto un capo della MS13”. Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso la scorsa notte alla stazione Certosa di Milano, non ha dubbi. “Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13". Si tratta di una famosa gang sudamericana. Il padre del 22enne, arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio, presente al momento dell'aggressione, che il gruppo era armato "con bottiglie e coltelli". Secondo il padre della vittima, il movente sarebbe legato al controllo della zona: "Questo è il loro territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: “Ho riconosciuto il capo della MS13”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Omicidio alla stazione Certosa di Milano, parla il padre del 22enne ucciso: «È stato il capo della MS13, l’ho riconosciuto dai tatuaggi»

Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da dieci personeA Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa.

Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno); Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato.

Un 22enne ucciso alla stazione di Milano, il padre della vittima: 'Ho riconosciuto il capo gang MS13'La vittima accerchiata da una decina di persone, poi le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori in fuga (ANSA) ... ansa.it

Chi era Gianluca Ibarra Silvera, ucciso senza motivo sotto gli occhi del fratello: dramma alla stazione Milano-Certosa, caccia a una bandaGianluca Ibarra Silvera, 22 anni, è stato ucciso a coltellate alla stazione di Milano-Certosa da una banda di 10 persone senza motivo. notizie.com