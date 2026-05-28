Al Palazzo Bonacossa a Milano è in mostra il Neofigurativismo di Paolo Avanzi. L'artista utilizza frammenti di specchi per rappresentare il volto umano, creando una scomposizione visiva che richiama la psicologia. La tecnica mette in evidenza come la percezione dell’identità possa essere frammentata e ricomposta attraverso l’arte. La mostra presenta opere che esplorano il rapporto tra l’immagine dell’essere umano e le sue molteplici interpretazioni visive.

? Punti chiave Come può la psicologia influenzare la scomposizione di un volto dipinto?. Perché l'artista usa frammenti simili a specchi per ritrarre l'essere umano?. Cosa nasconde il legame tra trent'anni di risorse umane e arte?. Come reagisce lo spettatore davanti a figure umane distorte e frammentate?.? In Breve Curatela di Franca Doriguzzi presso l'ottocentesco Palazzo Bonacossa di Milano.. Oltre mille creazioni tra sculture e dipinti prodotte dall'artista dal 2003.. Esperienza trentennale dell'autore nelle risorse umane presso grandi multinazionali.. Produzione letteraria che include il romanzo Lo specchio infranto.. Dal 12 al 19 giugno il Museo d’Arte e Scienza di Milano ospiterà presso l’ottocentesco Palazzo Bonacossa la mostra dedicata al Neofigurativismo, con un percorso espositivo che mette al centro le opere di Paolo Avanzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il Neofigurativismo di Paolo Avanzi al Palazzo Bonacossa

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