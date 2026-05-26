Il Ct Vela Messina cede l’intera posta in palio al Tc Bonacossa Milano
Il Ct Vela Messina ha perso 4-0 contro il Tc Bonacossa Milano nella quinta giornata del campionato di Serie B1 femminile di tennis. La squadra di Messina ha subito la sconfitta totale, senza vincere singoli o doppi. La partita si è conclusa con la vittoria netta degli ospiti. La squadra di casa non è riuscita a conquistare alcun set nel confronto. La gara si è svolta nella giornata di riferimento.
Il Ct Vela Messina è stato battuto per 4 a 0 dal Tc Bonacossa Milano nella 5^ giornata del campionato di Serie B1 femminile di tennis. Non inganni il punteggio finale, perché la sfida, nel suo complesso, è stata combattuta, con i singolari giocati punto a punto e soltanto i dettagli delle più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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