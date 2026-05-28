Il capo di gabinetto del sindaco di Milano è stato fermato due volte dalla polizia locale per aver attraversato con il rosso. La seconda infrazione si è verificata tra via Larga e via Verziere. In seguito all'incidente, gli è stata ritirata la patente.

Il braccio destro del sindaco di Milano Giuseppe Sala, Filippo Barberis, capo di gabinetto, è stato fermato dalla polizia locale perché è passato con il rosso. Si tratta della seconda volta, la prima nel 2025. Per questo gli agenti hanno provveduto a ritirare la sua patente. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina tra via Verziere e via Larga, a pochi metri dal comando di piazza Beccaria. Era a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato., Come spiega Il Giorno per lui è scattata la contestazione prevista dall'articolo 146 del codice della strada che disciplina il mancato rispetto della segnaletica semaforica e prevede delle sanzioni pecuniarie fino a 665 euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, il capo di gabinetto di Sala passa con il rosso: è già la seconda volta. Patente ritirata

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