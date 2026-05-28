A Milano, un incendio in un edificio di via Inganni ha causato l’intossicazione da fumo di 18 persone, trasportate in ospedale. Le fiamme hanno generato un intenso fumo tossico che si è diffuso rapidamente tra le abitazioni. Non sono stati comunicati dettagli sui residenti coinvolti o sulle cause dell’incendio. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

? Punti chiave Come ha fatto il fumo a invadere le case così velocemente?. Chi sono i residenti colpiti tra i feriti in ospedale?. Perché il vano dell'ascensore è diventato un canale di propagazione?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri sulle cause dell'incendio notturno?.? In Breve Fumo sprigionato dal vano ascensore tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio.. Tra i feriti un bambino di 8 anni e un uomo di 81 anni.. Sette ambulanze e due automediche assistite 17 codici verdi e un giallo.. Vigili del Fuoco evacuano l'intero edificio di via Inganni numero 83.. Almeno 18 persone sono finite in ospedale a Milano dopo che un denso fumo tossico ha invaso un palazzo di quattro piani in via Inganni, nel cuore della notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, fumo tossico nel palazzo di via Inganni: 18 persone in ospedale

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