A Rozzano, periferia sud di Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato durante una rissa in un parco. La lite è scoppiata nel pomeriggio e si è protratta fino a portare all’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono stati trovati e fermati alcuni giovani coinvolti. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a intervento. Indagini in corso per identificare tutti i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova ondata di violenza scuote Milano e la sua area metropolitana. Questa volta i fatti si sono verificati a Rozzano, nella periferia sud del capoluogo lombardo, dove una rissa scoppiata in un parco si è conclusa con l’accoltellamento di un ragazzo di 22 anni. Un episodio che si inserisce in una sequenza di aggressioni ravvicinate, avvenute in diverse zone della città e dell’hinterland, e che riaccende il dibattito sulla sicurezza. La rissa nel parco e l’accoltellamento: due giovani feriti. L’episodio più recente è avvenuto nella serata di mercoledì 27 maggio, in un’area verde di via delle Viole, nei pressi di edifici popolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano e hinterland tra violenza e risse: un’altra aggressione a Rozzano, giovane accoltellato

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MILANO -DARSENA.Ragazze minorenni e spietate, dopo la rapina rissa con la polizia.Fermate 9 giovani.

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