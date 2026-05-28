Aggressione a Rozzano accoltellato un altro ragazzo di 22 anni | ferito anche l'aggressore 26enne

Un ragazzo di 22 anni è stato ferito con un coltello a Rozzano e trasferito in ospedale in condizioni gravissime. L'aggressore, un uomo di 26 anni, è stato anche lui ferito durante l'episodio.

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a Rozzano (Milano) ed è stato ricoverato in gravissime condizioni. Anche il suo aggressore, un 26enne, ha riportato ferite. Le sue condizioni sono meno gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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