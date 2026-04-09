La Baby gang delle rapine e aggressioni | La violenza di questi minorenni ha alzato il tiro con l' uso di armi e coltelli Cresce l' allarme in città

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di violenza e criminalità tra i giovani, con un gruppo di minorenni tra i 15 e i 17 anni coinvolto in rapine e aggressioni. Le indagini hanno confermato l’uso di armi come coltelli e tirapugni durante gli atti criminali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine, che stanno seguendo da vicino l’evolversi della vicenda.

Ancora episodi di violenza e criminalità tra i più giovani: un gruppo di minorenni tra i 15 e i 17 anni è stato protagonista di rapine e aggressioni, utilizzando anche coltelli e tirapugni. I responsabili sono stati individuati e raggiunti da provvedimenti da parte delle forze dell’ordine.Per Sos. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Torino, 4 egiziani minorenni arrestati per rapine con coltelli e spray urticante, la baby gang pubblicava i colpi sui socialSecondo quanto ricostruito, i membri della baby gang aggredivano le vittime per strada per strappar loro collane d’oro, riprendendo tutto con il...

Parma, allarme baby gang nei parchi: aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani. Serve più sicurezza.Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi.

Arrestato Baby Gang, i video in cui il rapper sfoggia armi - Ore 14 del 17/03/2026

Temi più discussi: Paura sui treni regionali: smantellata la baby gang delle rapine; La Baby gang delle rapine e aggressioni: La violenza di questi minorenni ha alzato il tiro con l'uso di armi e coltelli. E non sono più casi isolati; Baby Gang influenza i detenuti: scatta la sorveglianza particolare. Ecco cosa prevede; Dritto e rovescio: Baby gang violente: Ce ne freghiamo delle regole Video.

Baby Gang sorvegliato in carcere, 'influenza i detenuti'Nel decreto del Dap si legge che Baby Gang è un soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina e si parla di foto e video che erano spuntati sui social quando era stato già ... ansa.it

Baby Gang ha una influenza negativa sugli altri detenuti: sorveglianza speciale in carcere per il trapperRegine di sorveglianza particolare nel carcere di Busto Arsizio per Baby Gang, descritto come un soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina ... affaritaliani.it

Anche in carcere il trapper Baby Gang può essere un pericolo "per l'influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida, oltre che per i modi arroganti e minacciosi tenuti nei confronti del personale" e degli altri carcer - facebook.com facebook

IL TRAPPER STROPPIA – IL CARCERE DI BUSTO ARSIZIO HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER BABY GANG x.com