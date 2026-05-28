A Milano, la temperatura prevista per oggi è di circa 34 gradi. Il sindaco ha annunciato che discuterà con il governatore per valutare misure di tutela per chi lavora all'aperto. La città si avvicina a condizioni da ondata di calore, tipiche dell’estate. Nessuna decisione concreta è stata ancora comunicata, ma l’attenzione si concentra sulla protezione dei lavoratori esposti alle alte temperature.

Milano, 28 maggio 2026 – Durante la giornata di oggi a Milano si dovrebbe registrare la temperatura massima di 34 gradi. E siamo ancora a fine giugno: se questo è l’anticipo d’estate, possiamo aspettarci di vivere e lavorare in una città trasformata in un forno per i prossimi mesi. Con il caldo e le alte temperature diventa un tema quello di tutelare chi lavora all'aperto, ad esempio nei cantieri. Alcune regioni italiane come l'Emilia-Romagna hanno sperimentato insieme ai sindacati la questione di lavorare in alcune ore della giornata. "Non sono sfavorevole, adesso ne parleremo anche con Fontana, non sono concettualmente sfavorevole", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala interpellato sul tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano come un forno d’estate, Sala: “Parlerò con Fontana per capire come tutelare chi lavora all’aperto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

La trasformazione del Cristoforo Colombo continua: operativi i nuovi check-in, entro l’estate la sala con terrazza per chi parteL'aeroporto Cristoforo Colombo ha completato l'installazione dei nuovi sistemi di check-in, rendendo più rapido e semplice il processo per i...

Tuttofood 2026: il gusto di Brindisi conquista Milano con Forno SoaveA Milano, durante l'evento tuttofood 2026, è stata presentata la nuova linea Forno Soave, un prodotto dell'azienda di Brindisi attiva dal 1935.

Temi più discussi: È davvero questo il forno migliore di Milano? La youtuber azzarda una risposta; Dieci anni fa a Milano mamma e figlia aprivano una bottega di pasta fresca. Oggi è un ristorante pizzeria da 100 coperti; Nuovi protagonisti a Identità Milano: Gianluca Colucci e Roberto Davanzo; Dove mangiare a Milano: le nuove aperture (in aggiornamento continuo).

Milano come un forno d’estate, Sala: Parlerò con Fontana per capire come tutelare chi lavora all’apertoIl sindaco si è detto non sfavorevole a valutare misure estemporanee che tutelino la salute dei lavoratori più colpiti dalle ondate di caldo. Ma il problema ambientale rimane una questione delicati ... ilgiorno.it

È davvero questo il forno migliore di Milano? La youtuber azzarda una rispostaTra i forni più convincenti di Milano secondo la content creator romana Giuliacrossbow c’è il Panificio Betlemme: dolcetti, focacce e lievitati salati a tutte le ore del giorno. Il videoracconto ... milanotoday.it