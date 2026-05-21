La trasformazione del Cristoforo Colombo continua | operativi i nuovi check-in entro l’estate la sala con terrazza per chi parte

L'aeroporto Cristoforo Colombo ha completato l'installazione dei nuovi sistemi di check-in, rendendo più rapido e semplice il processo per i passeggeri. Entro l’estate sarà aperta anche la nuova sala con terrazza dedicata ai viaggiatori in partenza, che si aggiungerà alle altre strutture in fase di aggiornamento. La ristrutturazione dello scalo, iniziata con un investimento di 24 milioni di euro, prosegue con interventi che interessano diverse aree dell’aeroporto. La consegna delle nuove strutture è prevista in tempi brevi.

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