Una banda di uomini di origini egiziane è stata smantellata a Torino dopo aver commesso diverse rapine. I membri del gruppo agivano in gruppo, armati di coltelli e spray urticante, e si filmavano mentre compivano le azioni criminali. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato tutti gli individui coinvolti. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sulle rapine.

Aggredivano le vittime per strada per strappare collane d’oro e si filmavano, pubblicando poi i video sui social, tra cui TikTok TORINO, 19 MAR – È quanto emerso da un’indagine della polizia di Stato che ha portato all’arresto di quattro persone ritenute responsabili di una serie di rapine violente a Torino. Le misure cautelari, eseguite dalla squadra mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini, su ordinanza del gip, riguardano giovani di origine egiziana accusati, a vario titolo, di tre episodi avvenuti tra il centro e le zone della movida, in particolare nei giardini Sambuy e nei pressi del parco del Valentino. Tra loro anche il presunto leader del gruppo, già detenuto per fatti analoghi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Torino, rapinavano e si filmavano sui social: sgominata banda di egiziani

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