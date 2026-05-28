A Milano, il BAM Circus ha accolto circa 55 mila persone durante l’evento, che ha visto oltre 70 appuntamenti gratuiti. L’edizione speciale ha combinato arte e natura, attirando un vasto pubblico. La manifestazione si è svolta in un parco cittadino, con spettacoli e performance pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. La pianificazione ha previsto l’allestimento di spazi dedicati a diverse discipline artistiche all’interno dell’area verde. La gestione dell’evento è stata affidata a un team di organizzatori specializzati in eventi culturali e naturali.

? Domande chiave Come ha fatto il parco a ospitare 70 appuntamenti gratuiti?. Chi ha ideato questa edizione speciale tra natura e performance?. Quali nuove installazioni visive hanno trasformato lo spazio della Biblioteca?. Perché questo modello di integrazione urbana attira pubblico internazionale?.? In Breve Oltre 70 appuntamenti gratuiti con 28 compagnie internazionali da 7 Paesi diversi.. Programma include 4 prime italiane, 5 milanesi e mostra su Moira Orfei.. Residenza artistica con Markas Liberman e workshop con professionisti internazionali.. Evento promosso dalla Fondazione Riccardo Catella nel parco della Biblioteca degli Alberi.. Oltre 55. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 55mila persone al BAM Circus: trionfo di arte e natura

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