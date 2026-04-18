Il 7 maggio a Milano si svolgerà un evento che unisce l’arte settecentesca e la botanica, con una giornata organizzata tra Palazzo Citterio e i Giardini Montanelli. L’iniziativa prevede visite guidate, esposizioni e incontri dedicati a entrambe le tematiche, offrendo ai partecipanti un’occasione di approfondimento e scoperta. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città, coinvolgendo pubblico e appassionati di arte e natura.

Il 7 maggio prossimo a Milano si terrà un appuntamento esclusivo che intreccerà l’arte classica e il mondo della botanica, grazie a una giornata organizzata da tra Palazzo Citterio e l’area dei Giardini Montanelli. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i tesori nascosti di una dimora settecentesca e, successivamente, di esplorare in anteprima la mostra mercato Orticola di Lombardia. Un viaggio tra nobiltà settecentesca e capolavori d’arte. L’esperienza inizierà all’interno di Palazzo Citterio, una residenza nobiliare che oggi custodisce la preziosa Pinacoteca di Brera. Questa struttura storica, rimasta per molto tempo protetta dagli sguardi dei passanti, offrirà un percorso privilegiato guidato dal regista Massimiliano Finazzer Flory e da una guida specializzata nella storia dell’arte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, un viaggio esclusivo tra arte settecentesca e natura

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