Nuova hit estiva di Elettra Lamborghini | Bam Bam Bambina

Elettra Lamborghini annuncia il rilascio di un nuovo singolo intitolato “Bam Bam Bambina”, che sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire dal 22 maggio. La cantante torna con una canzone dal sapore estivo, pronta a essere ascoltata durante la stagione calda. La notizia viene comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle collaborazioni coinvolte.

Milano, 12 mag. (askanews) – Elettra Lamborghini ritorna con un nuovo singolo dal sapore estivo, intitolato “Bam Bam Bambina”, in uscita sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 22 maggio. “Bam Bam Bambina” è un ritorno alle origini e a quelle sonorità latin che hanno da sempre contraddistinto il sound di Elettra. Il singolo mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, possiede un testo divertente e un ritornello contagioso che sarà impossibile non cantare quest’estate. “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po’ ribelle e difficile da gestire.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Nel telefono di Elettra Lamborghini

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