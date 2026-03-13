3 arrestati | rapine omofobe con coltelli e minacce

Tre giovani sono stati arrestati e portati in carcere a seguito di un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti dopo aver identificato i sospettati coinvolti in rapine con coltelli e minacce. Le indagini hanno portato all’arresto e alla presa in carico dei tre individui.

Tre giovani sono stati arrestati e rinchiusi in carcere a seguito di un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma. Le accuse gravi includono rapine, estorsioni e violenze sessuali con finalità omofobe commesse contro vittime vulnerabili. L’indagine ha portato alla cattura di un cittadino rumeno di 23 anni e due italiani di 22 anni per nove episodi avvenuti tra febbraio e marzo 2023. Le aggressioni si svolgevano su veicoli privati dove i complici emergevano dal bagagliaio per attaccare le vittime a mani nude o con coltelli. Il bottino delle rapine consisteva in oggetti in oro e denaro contante sottratto durante gli scontri. Alcune persone aggredite hanno subito lesioni con prognosi superiori ai 20 giorni di degenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

