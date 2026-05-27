Una rissa a Milano Certosa è finita con la morte di un 22enne, colpito da coltello. La vittima, Gianluca Ibarra Silvera, è stata circondata e colpita da un gruppo di circa dieci persone. Gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi. Le indagini si concentrano sulle gang di origine latinoamericana coinvolte nell’episodio. La polizia sta analizzando le testimonianze e i filmati di sorveglianza per identificare i responsabili.

Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte tra martedì e mercoledì a Milano dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione Milano Certosa. A perdere la vita è Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, morto nelle prime ore della notte all'ospedale Fatebenefratelli dove era arrivato in codice rosso. L'aggressione si è consumata poco dopo le 22 di martedì sera. Secondo una prima ricostruzione investigativa, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone, indicate come di origine sudamericana. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rissa a Milano Certosa, 22enne muore accoltellato: si indaga sulle gang di latinos

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Rissa alla stazione Milano-Certosa: 22enne muore accoltellato

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