Una rissa si è verificata nella notte alla stazione di Milano Certosa, coinvolgendo diverse persone. Durante l’alterco, un giovane di 22 anni è stato accoltellato. Trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, il ragazzo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia: un 22enne italiano è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Sull’accaduto indaga la polizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, morto 22enne accoltellato in una rissa alla stazione Certosa

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