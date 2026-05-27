L'ex calciatore e dirigente rossonero ha risposto a una dichiarazione del proprietario del club, che lo aveva definito incapace di fare squadra. Durante un'intervista a Sky, ha detto che si risponde da solo, senza approfondire ulteriormente. La risposta è stata breve e diretta, senza commenti aggiuntivi, mentre il proprietario aveva espresso dubbi sulle sue capacità di collaborare all’interno del gruppo.

"Si risponde da solo". È la battuta ironica con cui l'ex dt del Milan, Paolo Maldini, replica sorridendo ai media che gli chiedono un parere sulle parole del proprietario del club, Gerry Cardinale, che lo considera un "one man show" non in grado di fare squadra. L'ex capitano rossonero si trovava nella sede di Sky per gli "Sky Inclusion Days", dove ha firmato autografi e scattato selfie con i tanti tifosi presenti. Maldini ha poi dribblato le domande su un possibile futuro in Nazionale ma non ha chiuso la porta al Fenerbahce, dopo gli incontri a Istanbul con il candidato alla presidenza Hakan Safi con tanto di foto assieme pubblicata su Instagram: "È un amico, uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini replica a Cardinale: "Io one man show? Si risponde da solo..."

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