Sandro Sabatini ha rivelato che il vero obiettivo per il nuovo allenatore del Milan è un nome specifico, senza però renderlo pubblico. Durante la trasmissione “Siamo Tutti Allenatori”, il giornalista ha anche commentato la situazione del Napoli e alcuni dei possibili candidati alla panchina. La scelta del tecnico rossonero rimane ancora incerta, mentre si fa largo l’ipotesi di un cambio in panchina. Nessun dettaglio sui tempi di definizione dell’accordo.

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a “Siamo Tutti Allenatori” analizzando la situazione del Napoli e alcuni nomi caldi del calciomercato allenatori.Sul contrasto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, Sabatini ha sottolineato il momento chiave della conferenza stampa: quando il presidente ha affermato che "senza infortuni il Napoli avrebbe vinto lo scudetto" e Conte ha risposto che non era vero. Sabatini ha difeso il lavoro di Radio Marte: "L’informazione è sempre stata corretta e rispettosa. Quando Conte dice di non essersi sentito appoggiato non si riferiva a noi. I tifosi non devono generalizzare. Se Beukema non gioca bisogna dirlo, altrimenti sarebbe censura". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, Sabatini: "Ecco qual è il vero obiettivo": la bomba sul nuovo allenatore

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