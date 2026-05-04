Il giornalista sportivo Franco Ordine ha commentato le recenti vicende legate alla squadra di calcio, spiegando quale sia realmente il motivo principale delle difficoltà attuali. Nel suo editoriale pubblicato oggi, sul 'Corriere dello Sport', Ordine analizza le responsabilità e i fattori che contribuiscono alle prestazioni della squadra, senza entrare in dettagli personali o nomi specifici. La sua analisi si concentra sugli aspetti tecnici e tattici più evidenti in questa fase.

Il Milan ha disputato un bellissimo girone d'andata, battendo rivali più forti e mantenendo a lungo l'imbattibilità dopo la prima battuta di arresto interna contro la Cremonese: sotto la guida di Massimiliano Allegri, la squadra rossonera sembrava lanciata a contendere lo Scudetto a Inter e Napoli. Sicuramente, ad ogni modo, sembrava destinata a rientrare in Champions League dopo una stagione di assenza. Nel girone di ritorno del campionato, però, il Milan è crollato: ha tenuto botta fino all'8 marzo, giorno in cui ha vinto il secondo derby stagionale contro i nerazzurri. poi ha incassato quattro sconfitte in sette partite. E...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Ecco qual è il vero addebito che si deve mettere nel conto di Allegri”

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