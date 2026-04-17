Ruben Loftus-Cheek ha commentato il suo stato di salute, affermando di sentirsi bene e di aver superato il momento più difficile dopo l'intervento alla mascella. Ha parlato anche del suo rapporto con l'allenatore, definendolo un vincente. Ha infine condiviso il suo obiettivo attuale senza entrare in dettagli specifici.

Era il 22 febbraio, quando al 10' minuto di Milan-Parma Ruben Loftus-Cheek è stato costretto a lasciare il campo per un duro colpo subito in uno scontro con Edoardo Corvi, portiere della formazione di Carlos Cuesta. Il centrocampista inglese è stato costretto ad operarsi alla mascella, rimanendo ai box per quasi due mesi, prima di fare il suo ritorno in campo al 'Maradona', in occasione del match contro il Napoli. Loftus-Cheek è tornato a parlare dell'infortunio, della riabilitazione e della sua annata con la maglia del Milan. Il classe 1996 ha raccontato anche il suo rapporto con Massimiliano Allegri, oltre ad aver rivelato quale sia il suo obiettivo stagionale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Loftus-Cheek: “Mi sento bene, il peggio è passato. Allegri? Un vincente. Ecco qual è il mio obiettivo”

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