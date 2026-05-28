Milan rivoluzione Redbird | Ibrahimovic caccia il nuovo mister

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ibrahimovic ha deciso di sostituire l'allenatore del Milan, escludendo alcuni candidati e valutando altri profili per la panchina. Il fondo Redbird ha deciso di cambiare tutta la dirigenza e il management della società, portando a un nuovo assetto. La scelta dell'allenatore avviene in un contesto di riorganizzazione generale. Le trattative sono in corso e ancora nessuna ufficialità è stata annunciata.

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? Punti chiave Chi sono i profili che Ibrahimovic sta valutando per la panchina?. Perché il fondo Redbird ha deciso di cambiare tutta la società?. Come influirà la gestione di Ibrahimovic sul nuovo modello tecnico?. Quali sono le alternative concrete se l'ipotesi Iraola dovesse saltare?.? In Breve Massimo Calvelli gestisce la ricerca del nuovo amministratore delegato per Redbird.. Iraola punta al Crystal Palace nonostante sia il primo obiettivo di Ibrahimovic.. Rangnick resta vincolato alla Nazionale austriaca per i prossimi Mondiali.. Xavi, Thiago Motta e Palladino figurano tra le altre opzioni in lista.. Zlatan Ibrahimovic coordina la ricerca del nuovo allenatore del Milan dopo che il quinto posto in classifica ha provocato il licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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