Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha annunciato che tra alcuni mesi assumerà il ruolo di Senior Advisor per RedBird, la società che gestisce i rossoneri. L’ex calciatore, che ha lasciato il campo, si dedicherà a nuove attività professionali legate alla sua collaborazione con l’investitore. La sua nuova posizione sarà quella di consulente per il club rossonero, con compiti ancora da definire.

Un nuovo lavoro per Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale soprattutto per il club di Via Aldo Rossi: una professione, a lui oggi inedita, che lo terrà occupato la prossima estate. Di cosa si tratta? Ibra sarà uno degli opinionisti di punta della tv statunitense 'Fox Sports' per i Mondiali che si svolgeranno negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada in estate, dall'11 giugno al 19 luglio prossimo. Lo ha annunciato, a 'The Athletic', Brad Zager, il Presidente di 'Fox Sports': "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Un nuovo lavoro per Ibrahimovic: ecco cosa andrà a fare il Senior Advisor di RedBird per il Milan

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