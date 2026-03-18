Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e ora Senior Advisor di RedBird, sta per intraprendere una nuova esperienza televisiva. Dopo aver lasciato il suo ruolo nel club, l’attaccante svedese si prepara a partecipare a un programma televisivo che dovrebbe partire tra qualche mese. La sua presenza in tv rappresenta un passo diverso rispetto alla carriera calcistica e agli incarichi di consulenza.

Un nuovo lavoro per Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale soprattutto per il club di Via Aldo Rossi: una professione, a lui oggi inedita, che lo terrà occupato la prossima estate. Di cosa si tratta? Ibra sarà uno degli opinionisti di punta della tv statunitense 'Fox Sports' per i Mondiali che si svolgeranno negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada in estate, dall'11 giugno al 19 luglio prossimo. Lo ha annunciato, a 'The Athletic', Brad Zager, il Presidente di 'Fox Sports': "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic inizia un nuovo lavoro: il Senior Advisor di RedBird per il Milan sbarca in tv

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