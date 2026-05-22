Milan Furlani verso l’addio | prende quota l’ipotesi Carnevali e Allegri detta le condizioni

Il club di calcio di Milano si trova al centro di un'attenzione crescente a causa delle tensioni tra il management e l'allenatore. Dopo alcune discussioni riguardanti le strategie di mercato, la posizione del dirigente sembra essere a rischio. Tra le possibili alternative ci sono nomi come quello di un ex giocatore ora dirigente e di un allenatore con vasta esperienza. Le decisioni sulla guida tecnica e sulla dirigenza potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni, mentre i rumors continuano a circolare nel settore.

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