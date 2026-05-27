Il Milan ha licenziato l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Attualmente, tra i candidati per la panchina c’è l’allenatore Iraola, mentre si valuta anche l’opzione Rangnick. La società sta cercando di definire i nuovi ruoli e le nomine per il futuro della squadra. La situazione si sviluppa con cambiamenti alla guida tecnica e dirigenziale.

Dopo il terremoto societario che ha sconvolto il Milan, inizia ufficialmente l’era della ricostruzione rossonera. Dopo la decisione del fondatore di RedBird, il proprietario Gerry Cardinale, di azzerare i vertici del club, l’attenzione si sposta sul futuro della dirigenza e della panchina. La redazione di 'PianetaMilan.it' segue la situazione in tempo reale: i nostri inviati sono schierati sotto la sede di 'Casa Milan' e nei luoghi chiave di Milano per raccogliere retroscena, notizie esclusive e aggiornamenti minuto per minuto. La scelta del nuovo AD: Secondo le ultime indiscrezioni, Massimo Calvelli avrà un ruolo chiave nella selezione del profilo operativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Iraola in pole per la panchina, ma occhio all’opzione Rangnick

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