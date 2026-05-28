Milan perde anche la volata a Pieve di Soligo resta a zero vittorie | Ho sbagliato io non la squadra

Notizia in breve

Jonathan Milan non ha conquistato vittorie al Giro d'Italia, arrivando ancora senza successi. Durante la tappa a Pieve di Soligo, ha concluso senza posizioni di rilievo, confermando il suo zero in classifica. Dopo l'evento, ha dichiarato di aver sbagliato lui, non la squadra. La sua partecipazione prosegue senza miglioramenti nei risultati finora ottenuti.