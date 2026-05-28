Milan perde anche la volata a Pieve di Soligo resta a zero vittorie | Ho sbagliato io non la squadra
Jonathan Milan non ha conquistato vittorie al Giro d'Italia, arrivando ancora senza successi. Durante la tappa a Pieve di Soligo, ha concluso senza posizioni di rilievo, confermando il suo zero in classifica. Dopo l'evento, ha dichiarato di aver sbagliato lui, non la squadra. La sua partecipazione prosegue senza miglioramenti nei risultati finora ottenuti.
Ancora una delusione per Jonathan Milan al Giro d'Italia dove è rimasto ancora a zero vittorie anche nella volata inaspettata di Pieve di Soligo, vinta da Magnier che fa tris: "E' mancata la ciliegina sulla torta, dovevo restare a ruota di Paul". 🔗 Leggi su Fanpage.it
UMILIAZIONE DRAMMATICA!! VERGOGNATEVI!! ANCHE IL 4° POSTO STATE RISCHIANDO!! || MILAN-UDINESE 0-3
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