Siamo disposti a spendere 18 euro per la frutta realistica | è il prezzo per dire L’ho assaggiata anche io

In un mercato saturo di prodotti simili, la frutta realistica si distingue per il prezzo che può arrivare fino a 18 euro. Questo costo elevato si spiega con la cura nella realizzazione e la qualità del materiale, ma anche con l’attenzione dei consumatori verso le tendenze del momento. Sempre più persone scelgono di acquistare questi prodotti per avere la sensazione di averli provati, partecipando così a un fenomeno che coinvolge anche il settore del food e del lifestyle.

La frutta realistica è ovunque. Il suo costo elevato è giustificato dalla qualità, ma soprattutto dalla ricompensa: far parte del trend del momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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