Strahinja Pavlovic ha pubblicato un messaggio sui social che ha generato preoccupazioni tra i tifosi del Milan. Nel post, il giocatore ha scritto qualcosa che sembra un addio, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino un trasferimento o una volontà di lasciare il squadra. La sua comunicazione ha suscitato molte interpretazioni, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o conferme da parte del club.

Uno dei migliori, se non il migliore, del Milan 20252026 è stato senza dubbio Strahinja Pavlovic. Arrivato nel 2024 dal Salisburg per 18,5 milioni di euro, il centrale serbo aveva deluso le aspettative nel suo primo anno in rossonero, ma con il passaggio alla difesa a tre le cose sono cambiate. Il modulo di Allegri ne ha esaltato la propulsione offensiva, come testimoniano i 5 gol in 34 partite di Serie A. Si tratta del quarto miglior realizzatore stagionale della squadra a pari merito con Adrien Rabiot: soltanto Leao (9), Pulisic (8) e Nkunku (6) hanno fatto meglio di lui in campionato. Un rendimento che ha inevitabilmente attirato le attenzioni dei top club europei, pronti a scatenare un'asta internazionale per assicurarsi le prestazioni di Strahinja Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic criptico sui social: messaggio d’addio? La ricostruzione

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Milan Genoa: Pavlovic danneggia il dischetto del calcio di rigore, VERGOGNOSO!

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