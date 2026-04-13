Juventus | Ardoino criptico sui social

Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, ha condiviso un messaggio sui social che ha suscitato grande interesse tra i tifosi della Juventus. Il suo post ha generato molte reazioni tra gli appassionati, che hanno iniziato a discutere sulle possibili implicazioni. La comunicazione ha attirato l’attenzione anche dei media, che hanno iniziato a seguire da vicino gli sviluppi legati alla vicenda.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha postato sui social un messaggio enigmatico che ha subito infiammato la tifoseria bianconera. Ieri, 13 aprile 2026, ha pubblicato semplicemente la data “14.04.2026” senza alcun commento aggiuntivo. Il post ha scatenato immediatamente un’ondata di reazioni tra i supporter della Juventus, che hanno iniziato a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ardoino criptico sui social Labrinth attacca “Euphoria” e la Columbia Records in un criptico post sui socialQuando si parla di Euphoria, ormai l’abbiamo capito, non si può mai stare del tutto tranquilli. Leggi anche: "Il tempo è la risposta": il nuovo criptico post social di Leao