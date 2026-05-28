Milan oggi il Cda della svolta | possibile permanenza momentanea di Furlani?
Il Consiglio di Amministrazione del Milan si riunisce oggi in via d'urgenza dopo l'esonero della parte tecnico-dirigenziale. La riunione potrebbe portare alla conferma temporanea di Furlani come amministratore delegato. La decisione viene presa in un momento di crisi interna. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle decisioni finali, né sui tempi di eventuale rinnovo o sostituzione.
La mancata qualificazione in Champions League ha portato a dei cambiamenti davvero significativi. Gerry Cardinale ha scelto una linea molto dura: azzeramento totale dell'aria tecnico-sportiva e aziendale. Con un solo comunicato, il patron del Milan ha esonerato L'ad Giorgio Furlani, l'allenatore Massimiliano Allegri, il DS Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una vera e propria tabula rasa. Permanenza transitoria di Furlani solo per le mansioni ordinarie, in attesa di una nuova figura. L'affidamento dei poteri ad un membro del consiglio. Il prescelto, in questo caso, sarebbe Massimo Calvelli. Nei giorni scorsi i nomi di Carnevali, Fenucci e Galliani sono stati accostati svariate volte al Milan, ma la linea dettata da RedBird è ben diversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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